Владивосток, , 10:32 — REGNUM Лесная охрана Приморья получила в своё распоряжение новую бульдозерную технику, которая будет задействована на тушении лесных пожаров уже в следующем сезоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, парк Приморской авиабазы (подразделение, на которое возложена борьба с лесными пожарами) пополнили новые мощные бульдозеры — маневренные, с дополнительной защитой всего корпуса и современным управлением.

«Эта техника будет уже весной востребована на сложном рельефе при устройстве и обновлении противопожарных минерализованных полос, а также на подготовке почвы под будущие посадки лесных культур», — прокомментировал директор департамента Валентин Карпенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за пожароопасный период 2019 года было потушено более 500 лесных пожаров.