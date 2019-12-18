Южно-Сахалинск, , 10:04 — REGNUM К лишению свободы приговорил суд Сахалина троих полицейских за пытки женщины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, трое полицейских 10 ноября 2015 года избивали задержанную женщину, надевали ей на голову полиэтиленовый пакет, лишив возможности дышать, угрожали сексуальным насилием со стороны других лиц, применяли к жертве средства ограничения движения. Истязали женщину полицейские с целью получения признательных показаний о хищении денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пристав получил взятку квартирами. Таким образом пристава «отблагодарили» владельцы коммерческой фирмы, которым он помог обойти первую, вторую, третью очереди должников банкрота. Коммерсанты получили 21 квартиру, 5 машин и 5 машиномест.