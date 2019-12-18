р-н Щучанский, , 09:31 — REGNUM В Курганской области отец заплатил 100 тысяч рублей за сына, угнавшего машину и попавшего на ней в дорожно-транспортное происшествие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Будучи ещё подростком, несколько лет назад житель Щучанского района 2001 года рождения угнал автомобиль и сразу же попал на нём в ДТП. Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде лишения свободы и возмещение ущерба хозяину угнанной машины. После колонии молодой человек вернулся домой и вновь, преступив закон, лишился свободы.

Владелец разбитого угонщиком автомобиля поняв, что расплачиваться с ним добровольно не собираются, обратился в суд. Так как на момент совершения угона должник был несовершеннолетним, долг перешёл к его отцу. Мужчина расплачиваться за сына не желал. Тогда судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о временном ограничении 38-летнего отца в выезде за границу. И только тогда потерпевший получил свои деньги.