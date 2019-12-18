Биробиджан, , 09:55 — REGNUM В Биробиджане в рейд по местам реализации пиротехнических изделий выехала специальная комиссия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Цель комиссии, в которую входят пожарные инспекторы, полицейские, представители мэрии областного центра, заключается в выявлении мест незаконной торговли пиротехническими изделиями, пишет EAOMedia.

«Пиротехнические изделия содержат в своем составе пороховые двигатели или метательные устройства, а так же пиротехнические заряды с высокой температурой горения. При ненормальной работе, обусловленной низким качеством или неумелым обращением, пиротехника может нанести серьёзные травмы и ожоги, а также учинить пожары. И даже на значительном расстоянии от места применения», — отметили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи незаконных ракет и петард были изъяты полицейскими в Новокузнецке.