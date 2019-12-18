Петропавловск-Камчатский, , 09:39 — REGNUM Минздрав Камчатки пообещал проверить информацию о невозможности оказания эффективной помощи пациентам Регионального сосудистого центра в связи с отсутствием расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Необходимые материалы сейчас есть в больнице в достаточном количестве. Пациент находится в реанимационном отделении, его готовят к плановой операции. Вся необходимая помощь оказывается», — привело ответ минздрава Камчатки ИА Кам 24.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Регионального камчатского сосудистого центра, входящего в структуру Камчатской краевой больницы, пожаловались на то, что не могут спасать тяжелых пациентов с инфарктами и прочими заболеваниями сердечно-сосудистой системы по причине отсутствия расходных материалов. Заявку врачи писали ещё в июле, но она была размещена на сайте Госзакупок только в декабре.