Удачный, , 09:35 — REGNUM В Якутии 43-летний житель города Удачный Мирнинского района лишился более 160 тыс. рублей, использовав сайт мошенников при заказе авиабилетов на отдых, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

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Обратившись в полицию, пострадавший рассказал, что решил купить для себя и членов семьи путёвки во Вьетнама. На одном из сайтов он увидел выгодное предложение и, не удостоверившись в подлинности ресурса, оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и представился сотрудником турфирмы. Он и предложил потерпевшему четыре авиабилета за 145 тыс. рублей.

Мужчина согласился и по просьбе «сотрудника» турфирмы через WhatsApp отправил данные паспортов, адрес электронной почты, а также перевёл 145 тыс. на указанный звонившим счёт. После всех манипуляций покупатель получил договор купли — продажи авиабилетов с просьбой перевести ещё 21 тыс. рублей якобы на случай непредвиденных расходов. Потерпевший вновь согласился, а после перевода денег мошенник перестал выходить на связь, тогда ему стало понятно, что он стал жертвой аферистов.

Как сообщало ИА REGNUM, якобы для выплаты компенсации за ранее приобретенные лекарства у жительницы Обнинска Калужской области мошенники украли более 780 тыс. рублей.