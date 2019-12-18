Веллингтон, , 09:20 — REGNUM Правоохранительные органы Новой Зеландии прекратят поиски людей, пропавших без вести во время извержения вулкана на острова Уайт-Айленд, об этом 18 декабря сообщает Al Arabia.

Причиной подобного решения стало мнение о том, что тела могли быть смыты в море, что делает поисковую операцию бессмысленной.

Ранее были обнаружены тела 16 человек, еще двое, предположительно погибших, остаются не найдены.

Все пропавшие без вести были опознаны. Не найденными остаются 17-летняя гражданка Австралии Вайнона Джейн Лэнгфорд и 40-летний житель Новой Зеландии Хейден Брайан Маршалл-Инман.

Напомним, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд произошло 9 декабря. В это время здесь находилось 47 человек. Правительство Новой Зеландии заявило о проведении расследования и возможном привлечении к ответственности лиц, виновных в гибели людей.

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