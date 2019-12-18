Уфа, 18 декабря 2019, 09:06 — REGNUM 10-летняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Уфе. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.
По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 17 декабря.
59-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Волга», проезжая по проспекту Салавата Юлаева, столкнулся с попутным автомобилем «Honda Elysion».
В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка автомобиля «Хонда». Девочке оказали медицинской помощь, после чего отправили домой.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Волга» не справился с рулевым управлением.