Ленск, Якутия, , 09:27 — REGNUM По информации прокуратура Ленского района Якутии, признаны виновными фигуранты уголовного дела об убийстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что в октябре 2018 года при распитии спиртного подсудимыми и погибшим, у них возник конфликт и разрешился он после смерти одного из участников.

«Один из мужчин нанёс другому множественные удары молотком в область головы, впоследствии с умыслом убийства до конца, он ударил кувалдой в область головы, в результате которого потерпевший скончался на месте. Свидетель преступления оказал содействие в сокрытии трупа и следов совершенного убийства», — пояснили в прокуратуре Якутии.

Исполнитель получил 10 лет лишения свободы, а свидетель — 1 год 8 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени ранее судимая мать зарубила из ревности к сожителю 19-летнюю дочь, тело закопали в огороде.