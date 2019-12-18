Пекин, , 08:38 — REGNUM Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,2 в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до девяти человек, из которых четверо находятся в критическом состоянии, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

По данным на 11:30 пекинского времени, все раненые были направлены в госпиталь для оказания медицинской помощи. Всего 20 домов было разрушено, 11 968 домохозяйств пострадали от отключения электроэнергии, три станции мобильной связи было повреждено.

Более 2000 спасателей, включая сотрудников полиции, экстренные службы, медицинский персона и пожарных принимают участие переселении местных жителей. Сейсмологи считают маловероятным, что в ближайшие дни произойдет еще одно сильное землетрясение.

Как сообщало ИА REGNUM, толчки были зафиксированы в уезде Цзычжун города Нэйцзян провинции Сычуань на глубине 14 км по координатам 29,59 градуса северной широты и 104,82 градуса восточной долготы.

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