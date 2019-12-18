Санкт-Петербург, , 08:37 — REGNUM Вечером 17 декабря в Приморском районе Санкт-Петербурга было совершено дерзкое ограбление банка. По предварительным данным, налётчики сумели завладеть суммой в 5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападение произошло около 20 часов в одном из домов по улице Савушкина.

«В помещение финансовой организации зашли двое мужчин и под угрозой ножа и предмета, похожего на автомат, похитили денежные средства», — отметили в полиции.

Был введен в действие план «Перехват». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, целью налетчиков стал офис банка «Восточный», из которого преступники унесли около 5 миллионов рублей наличными. Точный размер ущерба устанавливается. Злоумышленников ищут.