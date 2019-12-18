Ульяновск, , 08:35 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области в суд направлено уголовное дело в отношении экс-бухгалтера колонии-поселения. Её обвиняют в хищении бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстанет бывший главный бухгалтер колонии-поселения № 5 УФСИН России по Ульяновской области. По данным надзорного ведомства, она обеспечивала формирование реестров на получение средств для предоставления сотрудникам денежного довольствия, премий и выплат за сверхурочную работу.

«При этом в ряде случаев в документы включала ложные сведения», — считают правоохранители.

Ущерб, нанесённый исправительному учреждению, оценивается в 645 тыс. рублей. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств компаний, которые занимались жилищным строительством. Ущерб оценивается в 17 млн рублей. Перед судом предстанет группа бухгалтеров: следствие полагает, что для придания законности был изготовлен фиктивный договор, по которому похищенные средства якобы были выданы на строительства дома в Москве, а взамен заёмщик передал в счёт погашения долга несколько квартир.

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