Благовещенск, , 08:47 — REGNUM В Благовещенске правоохранители проводят проверку сообщения о нападении агрессивных собак на жителей города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

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В полиции отмечают, что это не первый случай, когда люди обратились за помощью к сотрудникам правопорядка.

«Сегодня в МО МВД России «Благовещенский» обратился житель города, который сообщил, что вечером за его дочерью увязалась стая бродячих собак. Животные вели себя агрессивно, и девочка испугалась. Заявление принято. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что информация о произошедшем будет направлена в управление ЖКХ города Благовещенска, также собранные материалы будут направлены в управление ветеринарии Амурской области для рассмотрения и принятия решения по подведомственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета на 2020 год в Приамурье закладывается финансирование на мероприятия по отлову безнадзорных собак, в последнее время буквально атаковавших населённые пункты области.