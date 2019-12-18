Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Следователю одного из отделений полиции в Тбилиси Марьяне Чолоян, которая вела дело скончавшегося 15-летнего подростка, стало плохо вечером 17 декабря. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, женщину задержали, и она находилась в Службе государственного инспектора, и в это время ей понадобилась медицинская помощь. На место прибыла скорая и Марьяну Чолоян увезли в клинику.

Сообщается, что она вела дело в связи инцидентом в одной из тбилисских школ, где ночью кто-то исписал стены. После ее допросов подозреваемого по данному делу подростка, тот попытался покончить жизнь самоубийством.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 17 декабря подросток, которого обвиняли в хулиганстве скончался в больнице после того, как неделю пролежал в коме. Родители обвиняют сотрудников полиции в доведении мальчика до самоубийства. В МВД не согласны с данными обвинениями.