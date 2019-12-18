Улан-Удэ, , 08:18 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки произошли четыре пожара. При возгорании в Октябрьском районе Улан-Удэ, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, огнеборцы спасли восемь человек, из них пять детей.

Пожар в двухэтажном доме начался вечером 17 декабря. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание. После ликвидации огня в спальной комнате было найдено тело погибшего мужчины. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ещё один пожар произошёл утром 18 декабря в посёлке Татаурово Прибайкальского района. К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри.

«В результате пожара дом поврежден изнутри по всей площади, а также повреждена кровля. В ходе разбора места пожара начальником караула №2 было обнаружено тело человека», — сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В связи с этим спасатели призывают жителей быть внимательными при обращении с огнём. Как сообщало ИА REGNUM, именно неосторожное обращение с огнём является причиной всех происшествий. С началом отопительного сезона в частном секторе также в разы возросло число пожаров из-за печей.

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