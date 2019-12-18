Кустанай, Казахстан, , 08:17 — REGNUM Четыре человека погибли, в том числе двое новорожденных, в результате пожара в жилом доме поселка Торгай в Кустанайской области Казахстана, сообщает издание Qostanai.media.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 15 декабря в доме, где проживали десять человек — пятеро взрослых и пятеро детей. После пожара были госпитализированы мужчина 1986 года рождения и девушка 1997 года рождения.

Кроме того, с ожогами второй степени в больнице находятся дети 2009, 2011 и 2014 годов рождения. На месте возгорания в доме были обнаружены тела двух женщин и двух новорожденных детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Владимир Беккер заявил, что с начала отопительного сезона в республике в результате пожара погибли 42 человека.

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