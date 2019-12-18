Тбилиси, , 08:20 — REGNUM Подросток, совершивший попытку покончить жизнь самоубийством, скончался в клинике в Тбилиси. Об этом 17 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на врачей медучреждения, где находился мальчик.

15-летний подросток попытку суицида совершил 12 декабря. С тех пор он находился в клинике в коме, был подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи оценивали его положение, как тяжелое, накануне ему была проведена операция.

Как передавало ИА REGNUM, инцидент произошел после двух допросов несовершеннолетнего в полиции. Его обвиняли в том, что он якобы пробрался ночью в школу и исписал там стены. Родители мальчика обвиняют сотрудников МВД, проводивших допрос, в давлении на него и требовании признать факт хулиганства.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цициашвили позже опровергла данные заявления и указала, что родители присутствовали на допросах, а мать даже якобы активно себя вела на одном из них.