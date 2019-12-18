Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:16 — REGNUM В Каменске-Уральском вынесен приговор врачу призывной комиссии, обвиняемом во взяточничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Синарский районный суд признал медика виновным. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, а также запрещено в течение двух лет работать в призывной комиссии. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что обвиняемый полностью признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, подсудимый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ в августе 2019 года в момент передачи 50 тыс. рублей. Деньги передавались в качестве оплаты за медицинский документ, позволяющий молодому человеку избежать призыва в армию на срочную службу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Отмазывал» от армии: уральский врач пошёл под суд