Эр-Рияд, , 07:44 — REGNUM Ограждение вокруг университете обрушилось в пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии, сообщает портал «Аджиль».

Сообщается, что в результате обрушения каменного ограждения погибли два человека. Еще 13 человек получили различные травмы. Отмечалось, что десятерым удалось спастись, не получив повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в итальянском городе Аверса обрушилось здание заброшенной школы. В результате происшествия никто не пострадал. Лишь два припаркованных рядом со зданием автомобиля получили повреждения.

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