Новосибирск, , 07:37 — REGNUM Уголовное дело по факту покушения на убийство в здании железнодорожного вокзала возбуждено в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 декабря в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительным данным, ночью 15 декабря в восточном зале ожидания здания вокзала ст. Новосибирск-Главный поссорились двое мужчин. Один из них достал из кармана куртки нож и ударил потерпевшего.

Скорую помощь вызвали очевидцы. Врачам удалось спасти потерпевшего. Обвиняемый скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали. Он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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