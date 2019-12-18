Кагосима, Япония, , 07:37 — REGNUM Угроза цунами после землетрясения, зафиксированного на юге Японии в префектуре Кагосима, не объявлялась. Об этом 18 декабря сообщает главное метеорологическое управление государства.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в районе архипелага Амами рядом с островом Окинава. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря подземные толчки магнитудой 5,9 были зарегистрированы в 80 километрах от побережья Новой Зеландии.

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