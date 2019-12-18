Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM На депутата думы Соболевского района Камчатки завели уголовное дело по подозрению в превышении полномочий. Его подозревают в том, что он подписал акт приёмки автомобильных дорог, зная, что работы не выполнены в надлежащем объёме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В СК РФ по Камчатскому краю считают, что в результате противоправных действий депутата, бюджету Соболевского района Камчатки нанесен ущерб, превышающий 9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко задержан вечером 17 декабря по подозрению во взятках.