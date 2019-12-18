Олёкминск, Якутия, , 06:59 — REGNUM На золотодобывающем руднике «Гросс» Олёкминского района Якутии загорелась плавильная установка, площадь пожара — 56 кв.м. Есть пострадавшие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение о том, что 15 декабря произошло возгорание на руднике, в пожарно-спасательную службу Якутии поступило 17 декабря в 01:00 по местному времени. До этого пожарных не вызывали.

Про пожаре один работник скончался, второй — пострадал, сообщает телеканал «Якутия 24».

Ведётся следствие. Рудник «Гросс» один их крупных золотодобывающих предприятий России.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара в школе Черногорска стала детская шалость с огнём. Загорелся утеплитель труб.