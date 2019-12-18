Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Разливной пострадало шесть машин. Как сообщает информационный портал Е1, в результате ДТП пострадала водитель «Тойоты», которая устроила аварию.

Инцидент произошёл поздно вечером 17 декабря. По данным очевидцев, женщина пыталась припарковать автомобиль в результате чего «зацепила» пять автомобилей и врезалась в столб.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что пострадало пять автомобилей, припаркованных вдоль дороги у дома № 50 по улице Разливной. За рулём «Тойоты» была 29-летняя женщина со стажем вождения 10 лет. Она была доставлена в больницу.

В дорожной полиции отметили, что ей предложили пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, но она отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Екатеринбурге произошло массовое ДТП в котором пострадали четыре машины. Рано утром в переулке Базовом стало плохо за рулём водителю, и он своей машиной «собрал» ещё три автомобиля.

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