Веллингтон, , 06:36 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы у побережья Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия находился в 80 километрах к юго-западу от острова Рауль. Глубина залегания очага составила десять километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Сычуань. В результате происшествия пострадали пять человек, их госпитализировали.

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