Чэнду, Китай, , 06:24 — REGNUM Пять человек получили роения в результате землетрясения магнитудой 5,2 в уезде Цзычжун города Нэйцзян в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

По данным на 10:00 по местному времени, стало известно о пяти раненых в результате подземных толчков, которые были зафиксированы в 8:14 по пекинскому времени 18 декабря. Медицинские работники и пожарные были направлены на место для проведения спасательной операции. Все раненые были отправлены в госпиталь.

В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, в связи с чем железные дороги ограничили скорость передвижения поездов, что привело к задержке нескольких маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр толчков располагался на глубине 14 по координатам 29,9 градуса северной широты и 104,82 градуса восточной долготы.

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