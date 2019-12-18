Гуйян, Китай, , 06:18 — REGNUM Число жертв выброса угля и газа на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая выросло до 16 человек, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 1:30 по пекинскому времени на угольной шахте Гуанлун в уезде Аньлун провинции Гуйчжоу. 23 рабочих находились под землей. Семнадцать человек сумели успешно подняться на поверхность. Поисково-спасательный работы прекратились, расследование продолжается.

Напомним, что ранее тринадцать горняков были извлечены из-под земли после 80 часов нахождения в затопленной шахте провинции Сычуань на юго-западе Китая.

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