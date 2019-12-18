Иркутск, , 05:54 — REGNUM Дорожные службы восстановили мост через реку Макаровка в Иркутской области, обрушившийся в начале декабря из-за попытки проезда грузовика, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что новый пролет для моста длиной 32,6 метров возвели специалисты филиала «Мостостроительный».

"Пролет установлен на существующие опоры моста», — отмечает пресс-служба.

Теперь движение автотранспорта по мосту полностью восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на 76-м километре дороги Усть-Кут — Киренск обрушился мост из-за проезда по нему грузовика массой 60 тонн. Позднее на месте происшествия был организован временный объезд для всех видов автотранспорта.

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