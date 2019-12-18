Якутск, , 05:54 — REGNUM В Якутске приходящая няня украла из дома работодателя норковую шубу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В дежурную часть отдела полиции «Якутское» с заявлением о краже норковой шубы стоимостью 70 тыс. рублей обратилась женщина. Оперативники вычислили предполагаемого подозреваемого — 37-летнюю няню, которая приходила в дом к ребёнку. Она призналась, что украденную шубу продала за 4 тыс. рублей.

При этом шубу она вынесла из квартиры ещё весной, а хозяйка пропажу обнаружила в октябре, в полицию обратилась в ноябре.

«Заявительница долго не обращалась в полицию, потому что у неё несколько шуб и она полагала, что сама куда-то положила норковую шубу», — пояснили в пресс-службе МВД республики.

Возбуждено уголовное дело, бывшей няне грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистике, больше преступлений в Якутии стали совершать женщины. В прошло году таких было 1 030, в 2019-м уже — 1204.