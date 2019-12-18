Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM В отношении экс-мэра столицы Камчатского края Виталия Иваненко возбуждено уголовное дело. Он задержан. Экс-чиновника подозревают во взятках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Отставка мэра Петропавловска-Камчатского принята городской Думой

Вечером 17 декабря Виталий Иваненко был задержан. В пресс-службе Камчатского следственного управления сообщили, что его подозревают в двух эпизодах получения взяток в крупном размере.

В ведомстве сообщили также, что Иваненко уже дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Виталий Иваненко написал заявление о досрочном сложении полномочий. Накануне он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Позже стало известно, что его подозревают в том, что он поручил своему родному брату Алексею взять взятку. Брат экс-мэра Алексей уже является фигурантом уголовного дела и находится под домашним арестом. Взятки передавались от коммерческих структур за покровительство при получении муниципальных контрактов.