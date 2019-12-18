Южно-Сахалинск, , 05:35 — REGNUM Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина потеряли адвокаты и родственники. В СИЗО Южно-Сахалинска его нет, ФСИН на запросы не отвечает. Определить местоположение знаменитого арестанта, осужденного на 13 лет лишения свободы за коррупционные преступления, не представляется возможным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ИА Сахалин. Инфо со ссылкой на адвокатов Александра Хорошавина сообщило, что официальные запросы были направлены в УФСИН Сахалина, Хабаровского и Приморского краев. Все сроки для ответов вышли, но информация не предоставлена. Адвокаты утверждают, что в Хабаровской колонии, куда Хорошавина отправили летом на неделю, его нет. Также сообщается о том, что он не успел ознакомиться с уголовным делом о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска. Адвокаты еженедельно доставляли ему назначенные врачами лекарства для сердца, но вот уже месяц не могут препараты передать, поскольку не знают, где находится подзащитный.

Сроки ознакомления с уголовным делом по выборам в гордуму Южно-Сахалинска закончились 27 октября, но оно до сих пор не в суде. Для подготовки к этому судебному процессу Александр Хорошавин должен находиться в СИЗО Южно-Сахалинска. Но его там нет. Половина обвиняемых по данному делу вообще находится за пределами РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года. Его обвинили в многочисленных коррупционных преступлениях и приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Хорошавин вины не признал.

Несмотря на то, что Хорошавин с 2015 года не является главой региона, на Сахалине у него много сторонников. 26 ноября в день 60-летия бывшего губернатора, сахалинцы в СМИ поздравили его с юбилеем. Ранее граждане создавали инициативные группы и отправляли арестованному губернатору передачи в СИЗО в День рождения.