Панама, , 05:25 — REGNUM В результате столкновения между заключенными тюрьмы на востоке Панамы погибли 11 человек, сообщает пресс-служба панамской дирекции исправительных учреждений.

Сообщается, что столкновение произошло в тюрьме Хойита. В результате инцидента погибли 11 человек, еще столько же получили различные травмы. В настоящее время ситуация в тюрьме взята под контроль полицией и охраной. Отмечается, что пострадавших среди правоохранителей не было. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября произошла потасовка между двумя преступными группами в тюрьме штата Морелос в Мексике. В результате столкновений погибли шестеро заключенных.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек погибли в ходе потасовки в мексиканской тюрьме