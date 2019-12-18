Пекин, , 05:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в уезде Цзычжун города Нэйцзян провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 8:14 по пекинскому времени. По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентр толчков залегал на глубине 14 км по координатам 29,59 градусов северной широты и 104,82 градусов восточной долготы.

Напомним, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Сычуань 9 декабря, в результате чего было остановлено движение поездов.

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