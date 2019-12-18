Чэнду, Китай, , 05:04 — REGNUM Тринадцать горняков были спасены после того, как провели 80 часов по землей в шахте в провинции Сычуань на востоке Китая, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл 14 декабря на угольной шахте Шаньмушу компании Sichuan Coal Industry Group в уезде Гунсянь провинции Сычуань. Под землей на момент затопления шахты находилось 347 человек, из которых 329 удалось вовремя погибнуть шахту, четверо погибли.

Поисково-спасательной операцией занимались около 329 человек круглые сутки, в связи с проблемами связи, не сразу удалось идентифицировать местоположение горняков.

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