Южно-Сахалинск, , 04:48 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в Анивском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что водитель легковушки Nissan Titan на 8-м километре автодороги Петропавловское — Соловьевка не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Toyota Raum. В результате ДТП пострадали водить и двое пассажиров Toyota. Среди пострадавших — двухлетний ребенок. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Чувашии столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. В результате аварии травмы получили водитель легковушки и ее шестилетний пассажир. По факту ДТП проводится проверка.

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