Петропавловск-Камчатский, , 04:20 — REGNUM Дорожные службы Петропавловска-Камчатского приведены в повышенную готовность по итогам совещания Штаба по снегоочистке столицы Камчатки, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Основная задача — в первую очередь обеспечить проезд по основным магистралям, а также подъезды к объектам социальной сферы», — постановили на совещании.

Отмечается, что в течение дня 18 декабря на дорогах будет дежурить спецтехника для уборки снега и посыпания проезжей части реагентом. Также водителей призвали проявлять предельную внимательность на дороге в связи с ухудшением видимости и погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики сообщали о приближении циклона с Охотского моря к берегам Камчатки. В крае ожидается мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду.

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