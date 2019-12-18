Железногорск, Красноярский край, , 03:50 — REGNUM В Красноярском крае внимательность сотрудниц банка помогла не позволить мошенникам похитить у 87-летней женщины почти 100 тысяч рублей. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудницы одного из отделений крупного банка в ЗАТО Железногорск обратили внимание на пенсионерку, планировавшую перевести крупную сумму денег. Их насторожило крайне подавленное состояние пожилой женщины. Оператор стала расспрашивать пенсионерку о том, кому предназначен перевод.

Выяснилось, что на телефон пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции, и потребовал срочно перевести деньги для освобождения её сына, якобы виновного в ДТП с тяжкими последствиями, от уголовной ответственности.

Сотрудницы отделения сначала помогли пенсионерке связаться с сыном, который подтвердил, что с ним всё в порядке, а потом связались с полицией.

На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа. По признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество», было возбуждено уголовное дело.