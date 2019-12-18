Якутск, , 04:20 — REGNUM В Якутске и близлежащих населённых пунктах в среду, 18 декабря объявлен актированный день для учеников с 1 по 5 классы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации синоптиков, температура воздуха в городском округе, в частности в аэропорту, на ранее утро, 18 декабря, составляла — 45 градусов. В связи с пониженными температурами отменены занятия в школах с 1 по 5 классы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на теплотрассе в школе Воронежа были отменены уроки — батареи не грели.