Томск, , 03:17 — REGNUM В Томске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Томской области.

По данным ведомства, авария произошла вечером 17 декабря на улице Демьяна Бедного. Столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль «Ниссан».

По предварительным данным, 75-летний водитель иномарки не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу» при выезде со второстепенной дороги.

В автобусе в момент ДТП было порядка 15 пассажиров. Никто из участников ДТП не пострадал, заверили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирская «Газель» попала в аварию на Ставрополье.