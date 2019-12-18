Владивосток, , 04:02 — REGNUM Госавтоинспекция Владивостока предупредила автомобилистов об ухудшении дорожных условий на дорогах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского ГИБДД.

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Сильное обледенение отмечается практически на всех дорогах города после выпавшего 17 декабря мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью вся влага была прихвачена морозом, превратив дороги в сплошной каток. С утра, 18 декабря, сотрудники госавтоинспекции начали фиксировать ДТП.

«Информация о неблагоприятных дорожных условиях передана в администрацию города для принятия соответствующих мер по устранению выявленных недостатков содержания улично-дорожной сети», — прокомментировали в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье гололёд блокировал движение по дороге Владивосток — Находка, где дорожники не успели обработать песко-соляной смесью участки со спусками и подъёмами.