Тамбов, , 00:07 — REGNUM Около сотни уток вышли на набережную в городе Тамбове. Видео с огромной стаей уток, идущих по набережной было выложено 17 декабря в социальные сети.

На видеозаписи можно наблюдать десятки птиц, вразвалку шагающих по набережной города. При этом утки подходят к прохожим, предлагающим им куски хлеба. На кадрах среди стаи можно увидеть даже редкую утку-альбиноса.

Видео стало предметов бурного обсуждения в социальных сетях. У основной части комментаторов увиденное вызвало умиление. Часть пользователей задалась вопросом, зачем утки в таком количестве собрались на берегу, а кто-то, шутя, назвал происходящее «Птицекалипсисом».

Стоит отметить, что утки в Тамбове живут в районе набережной не только летом, но и часто остаются на зимовку. При этом орнитологи отмечают, что у птенцов, рождённых у таких зимующих пар, уже нет тяги к перелётам в тёплые страны на зимний период.

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