Екатеринбург, , 23:47 — REGNUM В екатеринбургской школе № 136 произошёл пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

В школе загорелся электрический щиток в спортзале. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из учреждения эвакуировали 325 человек, включая 300 детей.

Пострадавших не оказалось. Пожар приехали тушить 13 единиц техники и 43 единицы личного состава. Возгорание погасили за две минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2019 года в Екатеринбурге горела школа №17. После пожара школьников отправили на дистанционное обучение на один день.

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