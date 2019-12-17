Санкт-Петербург, , 23:40 — REGNUM Двое мужчин, ограбивших офис финансово-кредитной организации, разыскивает полиция в Санкт-Петербурге. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По предварительной информации, злоумышленники ворвались в офис финансовой организации на улице Савушкина около 20:00 мск. Угрожая сотрудникам ножом и автоматом, неизвестные похитили денежные средства и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время устанавливается размер материального ущерба, нанесённого грабителями, а также все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли ряд мероприятий для установления личности и розыска правонарушителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемых в серии разбойных нападений, краж и грабежей в Московской области.

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