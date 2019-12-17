Ижевск, , 23:14 — REGNUM В ходе рассмотрения дела экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, слушания по которому проходят в Завьяловском районном суде, допросили 14 свидетелей защиты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебного сообщества республики.

В настоящее время по ходатайству адвоката бывшего главы рассматривают письменные показания.

Следующее заседание назначено на 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв был задержан. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В настоящее время Соловьёв находится под домашним арестом. В ходе расследования он полностью признал вину.

К концу октября суд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинения. Было допрошено 123 свидетеля. В уголовном деле — 65 томов.