Нижний Новгород, , 22:38 — REGNUM Восемь рабочих, которых госпитализировали после ингаляционного отравления 17 декабря, являются гражданами Китая. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

По словам представителя ведомства, сначала они были помещены в реанимацию, а затем пострадавших перевели в общие палаты. Общение с ними происходит с помощью переводчика, сообщает ТАСС.

Также в инспекции добавили, что инцидент произошел на площадке, принадлежащей компании «Лукойл», но там расположено несколько предприятий. В то же время в компании опровергли информацию об отравлении сотрудников на подведомственной территории.

«На территории завода никаких инцидентов, в том числе связанных с какими-либо отравлениями токсичными веществами, не происходило. НПЗ работает в штатном режиме», — заверили в «Лукойле»

Как сообщало ИА REGNUM, днем 17 декабря десять пострадавших были доставлены в Кстовскую районную больницу с признаками токсического отравления. Восемь человек были госпитализированы. Все они являются рабочими, которые работали на строительстве объекта в районе. По данному факту проводится доследственная проверка.