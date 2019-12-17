Белгород, , 23:35 — REGNUM Сразу четыре участника перестрелки, в ходе которой погибли пять человек в Ростовской области, были задержаны правоохранителями в Белгородской области. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Четырёх участников перестрелки задержали в Ровеньском районе при попытке пересечь границу Украины с Россией с целью скрыться на территории Украины.

По предварительным данным, мужчины были задержаны в одном из городских кафе. Задержанные были переданы сотрудникам МВД по Белгородской области.

Напомним, перестрелка между жителями хутора Чернозубовка Орловского района в Ростовской области произошла 22 октября из-за участков для выпаса скота. В результате перестрелки погибли пять человек, ещё двое были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании очередного подозреваемого в причастности к перестрелке в Орловском районе Ростовской области.

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