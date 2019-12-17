Нижний Новгород, , 21:54 — REGNUM По факту госпитализации восьмерых рабочих с признаками ингаляционного отравления проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По предварительным данным мужчины осуществляли строительные работы по возведению объекта на территории Кстовского района. Несколько человек почувствовали себя плохо. 1 — пострадавших были доставлены в кстовскую ЦРБ, после осмотра восемь из них госпитализировали.

Уточняется, что объект возводится на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Медики оценивают состояние пострадавших как легкой и средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, все пострадавшие отравились бензолом. Также уточнялось, что все они являются иностранными гражданами.

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