Нижний Новгород, 17 декабря 2019, 21:54 — REGNUM По факту госпитализации восьмерых рабочих с признаками ингаляционного отравления проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.
По предварительным данным мужчины осуществляли строительные работы по возведению объекта на территории Кстовского района. Несколько человек почувствовали себя плохо. 1 — пострадавших были доставлены в кстовскую ЦРБ, после осмотра восемь из них госпитализировали.
Уточняется, что объект возводится на территории нефтеперерабатывающего предприятия.
Медики оценивают состояние пострадавших как легкой и средней степени тяжести.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, все пострадавшие отравились бензолом. Также уточнялось, что все они являются иностранными гражданами.
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