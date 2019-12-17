Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM Крупный лось попал под колёса легкового автомобиля, перебегая шоссе на севере Санкт-Петербурга. Фотографии с места происшествия публиковали 17 декабря очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Столкновение с животным произошло в Приморском районе в муниципальном округе Юнтолово на Коннолахтинской дороге. В этом месте с обеих сторон расположены лесные массивы, из которых мог выйти лось.

Водитель, сбивший животное, с места происшествия не скрывался, очевидцы ДТП стоят на обочине и ждут спасателей, переживая за судьбу лося.

Сообщается, что животное в результате ДТП сломало ноги и не может передвигаться. Пострадавших среди людей в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге возрастает число детей, попавших под колёса автомобилей во дворах.

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