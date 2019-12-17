Кострома, , 21:27 — REGNUM Костромские следователи направили в суд уголовное дело в отношении бывшего директора туристического агентства. Женщину подозревают в обмане 17 клиентов на сумму свыше 1,5 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Летом 2017 года 17 костромичей заключили договор с агентством, оплатили полную стоимость путевок на отдых за рубежом, однако провести отдых за границей не смогли. За несколько дней до даты тура руководитель фирмы отказалась выдавать необходимые документы, под различными предлогами переносила вылет, а затем исчезла и перестала выходить на связь.

Костромские следователи собрали доказательства и передали дело в суд. За мошенничество в особо крупном размере женщине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Обвиняемая вину отрицает, от сотрудничества со следствием она отказалась.