Красногорск, , 21:25 — REGNUM Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на троих человек, задержали сотрудники полиции в Подмосковье. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, подозреваемый, работник склада, 15 декабря в ходе совместного распития алкоголя со своими коллегами в бытовке в деревне Новосёлки под Чеховом поссорился с ними на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемый нанёс телесные повреждения ножом троим мужчинам и скрылся с места происшествия.

Пострадавшие были госпитализированы, подозреваемый задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По данным правоохранителей, ссора между охранниками склада произошла из-за разногласий по поводу графика дежурств на новогодние праздники.

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